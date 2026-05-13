味の素の2026年3月期売上高は前期比3.5％増の1兆5837億円、事業利益は13.7％増の1811億円の増収増益だった。調味料・食品セグメントおよびヘルスケアセグメントが増収増益に貢献。売上高・事業利益ともに前年度に続き新記録を更新。事業利益は二ケタ％成長を継続した。調味料・食品事業と冷凍食品事業を合わせた食品事業全体でも増益。ヘルスケアはファンクショナルマテリアルズ（電子材料等）などが大幅増益だった。27年3月期