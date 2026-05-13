ドライハウスの中で衝撃的な顔になったわんこの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で252万4000回再生を突破し、「自分の顔の距離感わかってないw」「吹き出してしまいましたw」「電車の中で見るんじゃなかった」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：夜ご飯が鍋だったため、犬をドライハウスに入れた結果→ふと様子を見てみると…『まさかの表情』】 ドライハウスに入れられて