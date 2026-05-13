暑い夏にはビール。だが暑すぎてもビールの売れ行きは鈍る。「今年も全国的な猛暑が予想されるが、35℃以上になるとビール類の販売数量は鈍化。7割のお客様が、猛暑下ではビール以外を飲む頻度が高まることが調査で分かった」（サントリー ビール・RTD部永尾真紀氏）。あまりにも暑いとビールの苦みやコクが飲みにくさにつながることから、缶チューハイなどビール以外を選ぶことが増えるのだという。そこで新発売する「