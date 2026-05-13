佐渡の寺でボタンの花が満開となり訪れた人を楽しませています。佐渡市畑野地区にある長谷寺は牡丹寺として知られています。本堂の前庭や参道周辺には20種類、およそ750株が植えられていて、この時期、紫、ピンク、白など大輪の花が境内を彩ります。ボタンの根の皮や花びらを薬にするために昔から栽培されているものです。 ことしは春先から気温が高かったため、例年より一週間ほど早く4月末から咲き始めたということです。島