おいしさで地球人をメロメロに!?ウインナーのトップブランド「香薫」を展開するプリマハムでは、5月9日「香薫の日」に合わせたファンイベントを東京・有明のテーマパーク「スモールワールズTOKYO」で開催した。日ごろから同品を愛用しているユーザーや、同社公式キャラクター「ソップリン」「はむまる」のファンを抽選で招待。オリジナルメニューをビュッフェ形式で提供したほか、ソップリンらのダンス、クイズによるプレゼント企