ソニーは5月13日、フラッグシップスマートフォン『Xperia 1 VIII』を発表した。本機は、AIを駆使した技術「Xperia Intelligence」の新機能「AIカメラシステム」を搭載し、暗所や逆光シーンに応じた色彩表現と、ノイズ・ぼけ処理を実現する。ソニーのデジタルシネマカメラ「Alpha」の色彩表現技術を参考にしており、タップするだけで好みの映像表現が可能だという。 （関連：【画像】望遠カメラには、前