熊本空港は、阿蘇くまモン空港 フライトタグプレゼントキャンペーンの第2弾を2月20日から6月30日まで実施している。2025年11月から実施している第1弾に続くもの。第2弾では熊本発の往復旅程を対象とする。熊本〜東京/羽田・大阪/伊丹線に往復搭乗し、熊本空港内の店舗にて1,500円以上（合算可）利用した人にフライトタグをプレゼントする。フライトタグは、1,500円購入ごとに1つ進呈し、デザインは原則搭乗したエアラインのものか