10隻もの艦隊が対馬沖を航行防衛省・統合幕僚監部は2026年5月11日、ロシア海軍のフリゲートなど10隻が長崎県の対馬沖を航行したと発表し、当該艦艇の画像を公開しました。【画像】自衛隊が撮影！これが出現した異様なロシア船団です（全3枚）今回確認されたロシア海軍の艦艇はステレグシチー級フリゲート2隻、ドゥブナ級補給艦、バルク級航洋曳船、貨物船6隻。軍艦だけでなく、貨物船の動向が発表されるのは珍しいケースです。