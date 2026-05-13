4月に開催されたミラノサローネ 2026。その会期はすでに幕を閉じました。しかし今年のミラノには、家具やプロダクトの新作とは別のかたちで、静かに残り続ける感覚がありました。それは、光です。そして、その光の中に置かれた身体でした。Courtesy of Aēsopオーストラリア発のスキンケアブランド Aēsop は、4月21日から26日まで、ミラノサローネにてインスタレーション「光のファクトリー（The Factory of Light）」を