NTTドコモは、メッセージサービス「RCS」の提供を2026年夏に開始すると発表した。2026年冬には、企業と個人がメッセージなどをやり取りできる「RCS公式アカウント」の提供を始める予定。 RCSは、ショートメッセージサービス（SMS）の後継サービス。電話番号だけで、テキストメッセージのほかにも写真や動画、スタンプといったコンテンツを送受信可能。音声メッセー