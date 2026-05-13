嶋村はこれがプロ初アーチとなった（C）産経新聞社阪神は5月12日に行われたヤクルトとの首位攻防第1ラウンドとなった試合を10ー0と大勝した。試合では一発攻勢が光る中、若虎の豪快アーチにも注目が集まった。2点をリードする7回二死一塁の好機に代打で登場した嶋村麟士朗はヤクルト5番手・廣澤優の外角直球をしっかり捉え、左翼席へ豪快に放り込んだ。【動画】「藤川監督もニッコリ」嶋村麟士朗の代打プロ初本塁打にファン