福島県の磐越自動車道で21人が死傷したバス事故が発生してから、13日で1週間です。乗っていた生徒が撮影した動画に、バスが車線をはみ出して走行する様子などが映っていたことが新たにわかりました。新潟県胎内市の無職・若山哲夫容疑者（68）は今月6日、福島県郡山市の磐越道で、運転するマイクロバスをガードレールなどに衝突させ、高校生の稲垣尋斗さん（17）を死亡させるなどした疑いで逮捕されました。捜査関係者によりますと