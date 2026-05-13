オーストラリアのトップスプリンターのレディオブキャメロット（牝４歳、豪州・Ｇウォーターハウス＆Ａボット厩舎、父リトゥンタイクーン＝年齢表記は豪州のもの）が５月１２日、海岸での運動中にエイに刺されて負傷し、動物病院に搬送されて経過観察を受けていることが分かった。馬主のゴーブラッドストックオーストラリアがインスタグラムで、詳細について発表している。広報担当は「チーム一同、大変残念な事態となりました