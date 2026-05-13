◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が１２日（日本時間１３日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン入りした本拠地・ジャイアンツ戦に先発し、１点リードの３回２死でこの試合初安打となる同点弾を浴びて追いつかれた。直近４登板のうち、３試合で失点していた課題の初回は今季最速の９８・０マイル（