人気声優の花澤香菜が１３日までに自身のＳＮＳを更新。爽やかな透明感のある衣装ショットが話題を呼んでいる。インスタグラムに「今日のぽかぽかの衣装ですもうＴシャツがちょうどいい暖かさだねぇ〜」とつづり、衣装ショットを投稿。灰色の半袖シャツに、ふわっとした白のロングスカートを合わせたコーディネートを披露し、全身ショットを公開した。この投稿には「かわいい」「衣装似合っててかわいい」「フリフリで可愛