落語家の桂文珍（７７）が１３日、大阪市のなんばグランド花月（ＮＧＫ）で「吉例８８第四十四回桂文珍独演会」（８月８日、同所）の概要発表会見を行った。毎年、８月８日にＮＧＫで独演会を開催している。４４回目は令和８年８月８日で「八」が並び「末広がりですやろ」と笑う。「４４年間休まずにやれたということに、自分でも驚いている。４４年間健康第一。それと年齢によって落語というのは、お届けの仕方が変わってく