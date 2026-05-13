りくりゅうペア引退会見では、プロ転向後ゆくゆくは指導者を目指したい旨が語られました。彼らのように近い将来の「セカンドキャリア」を思い描く女性が増えています。とりわけ定年がちらつき「現役引退」を控えた40代後半〜60代の女性は、切実な問題を抱えています。アンケート結果のコメントから、リアルな「悩み」や「願望」を紹介しましょう。（Next Story代表西村美奈子）りくりゅうペア引退で再確認セカンドキャリアの重要