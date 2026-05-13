ＤｅＮＡから交換トレードで加入した山本祐大捕手（２７）が１３日、みずほペイペイドーム内で入団会見を行った。「昨日はいろんな感情が出て揺らいでいた。今はソフトバンクさんでしっかり活躍すると今日を迎えたのでワクワクしています」と意気込んだ。「頼りにしています」と、ＤｅＮＡ時代の同僚の上茶谷や嶺井がいることが強み。「強いチームでやることは捕手として求められること多い。ファンの皆さんにはユウダイと呼んで