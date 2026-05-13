映画『魔女の宅急便』が8日に日本テレビ「金曜ロードショー」で放送されたことを受け、金曜ロードショーの公式Xで、トンボのキャラクター設定の経緯が明かされた。【画像】モテる少年なの？不良行動するトンボ公開された『魔女の宅急便』場面カット作品の裏話を数多く伝えている中で今回は「トンボのイメージは、当時“今一番女の子にモテる少年”をベースに1：頭がいい、2：明るい、3：ちょっと不良がかっている…という条