ロケバス内での不同意性交などの罪に問われた元ジャングルポケット・斉藤慎二被告の第４回公判が１３日、東京地裁で行われた。この日は検察側の証人として、被害女性と斉藤被告が共演した番組のアシスタントディレクター（ＡＤ）が出廷した。ディレクターから性被害を聞かされたときは「驚きました」といい、ロケ終了後、被害女性のピンマイクを外す場面を説明。基本的にピンマイクの取り外しはスタッフが行うといい、ロケ終