今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第33回（2026年5月13日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター木俣 冬）園部の手術、そして退院園部（野添義弘）が傷の縫合不全で手術をすることになった。苦しんでいる園部の目と眉間とが1本