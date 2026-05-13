自社を医療機関向けのビジネスを行う優良企業と偽り、投資会社から買収代金名目で約１６億円をだまし取ったとして、警視庁は１３日午前、東京都港区の医療関連会社「ＭＴＵ」元代表取締役の男（３８）（東京都渋谷区）を詐欺容疑で逮捕した。同庁は、自社の価値を高く見せかけて買収させようとしたとみている。捜査関係者によると、男は２０２４年１２月〜２５年２月頃、千代田区の投資会社「Ｊ―ＳＴＡＲ」に対し、「自社のサ