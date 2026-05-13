◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝５月１３日、栗東トレセン昨年のオークスに続くＧ１・２勝目を狙うカムニャック（牝４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）は坂路を単走で軽快に駆け上がり、しまいだけ軽く伸ばす感じで５６秒０―１２秒１をマークした。友道調教師は「落ち着きがあって、いい走りだったと思います」と評価。今回も前走の阪神牝馬Ｓで首差