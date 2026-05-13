アーセナルに所属するU−19イングランド代表FWマックス・ダウマンが、プレミアリーグのホームグロウン選手におけるシーズン最優秀新人賞を受賞した。12日、クラブ公式サイトが伝えている。2009年12月31日生まれの現在16歳のダウマンは、2015年からアーセナルの下部組織に所属し、昨年8月23日に行われたリーズ戦で15歳235日という史上2番目の若さでプレミアリーグデビューを飾り、PKを獲得して5−0の勝利に貢献するという歴史的