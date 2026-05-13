R−1グランプリ2026」で第24代王者に輝いた今井らいぱち（39）が12日深夜放送のABCテレビのバラエティー番組「相席食堂」（火曜午後11時10分、関西ローカル）に出演。同番組はお笑いコンビ、千鳥がMCを務める。らいぱちは、ロケで長崎県諫早市を訪れた。笑い飯、哲夫のモノマネで地元の人にオススメのグルメを聞くと「ウナギ」との回答。らいぱちは哲夫の口調をまねて「ちなみに、今井らいぱちの実家も鮮魚店で弟がウナギ店をやっ