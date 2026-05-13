画像は2022年のもの 「龍が如く」を手掛けてきた名越稔洋氏のスタジオ・名越スタジオの公式ページが5月13日時点で閲覧できない状態になっている。 名越スタジオは2022年に設立されたスタジオでNetEase Gamesが出資を行ない、名越稔洋氏が代表取締役を務める形で発足した。2025年の年末にはゲームの祭典「The Game Awards」にて俳優のマ・ンドンソクさんが出演する「GANG OF DRAGON」を発表したが、現在公式