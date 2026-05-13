バンド「M.C The Max」のメンバー、ジェイ・ユンさんががこの世を去ってから、5年が経った。ジェイ・ユンさんは2021年5月13日、ソウル・麻浦（マポ）区の自宅で亡くなった状態で発見された。享年39歳。【写真】同じ日に天へ…韓国が誇る天才ミュージシャン2人当時、ソウル麻浦警察署にはジェイ・ユンさんの安否に関する通報が寄せられており、その後、所属事務所は「M.C The Maxのメンバー、ジェイ・ユンが私たちの元を離れました