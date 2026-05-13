【モデルプレス＝2026/05/13】ミスタードーナツでは、独特の“もっちゅり食感”が特長の新食感ドーナツ「もっちゅりん」全3種を、6月3日（水）から期間限定で発売。昨年の反響の大きさを鑑み、5月14日（木）からミスドネットオーダーでの予約受付開始、6月3日（水）から店頭販売および予約分の提供を開始する。【写真】「もっちゅりん」今回はいちごが新登場◆昨年売り切れ続出の反響「もっちゅりん」とは昨年ミスタードーナツ55周