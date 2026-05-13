ついにSNSの個人運営を手放すこととなった。元祖K-POPアイドルグループ「SHINHWA」のキム・ドンワン（46）だ。【画像】キム・ドンワン、性犯罪者を擁護の過去キム・ドンワンは5月12日、Threads（スレッズ）を更新。「中学生の頃から同じ教会に通っていた友人から連絡が来た」という書き出しで始まる、長文のメッセージを掲載した。まず、「『兄さん、最近なんでそんなに人々に嫌われてるの？ もともとあんな感じだったっけ？』……