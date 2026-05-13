【けもプラ No.SP-09R るおらん】 5月16日8時～ 予約受付予定 11月 発売予定 価格：9,460円 青島文化教材社は、プラモデル「けもプラ」シリーズから、けもプラ公式サイト限定製品「けもプラ No.SP-09R るおらん」を11月に発売する。価格は9,460円。5月16日8時から予約受付が開始される。 本商品は、自分好みのケモノをカスタマイズできる「けもプラ