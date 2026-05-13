資料早明浦ダム（提供：水資源機構） 香川県は2026年6月～11月、香川用水の水源などを見学するバスツアーを開催します。 6月20日と11月7日は、池田ダム上流の取水工などを訪ね、ダム湖をボートで周遊します。7月25日と10月10日は早明浦ダムを訪ね、洪水調節機能の増強を目的に行っている工事の様子を見学します。7月は土佐あかうしのバーベキュー、10月は土佐はちきん地鶏と大川黒牛のバ&#