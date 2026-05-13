アリーナで、ライブハウスで、スタジアムで…。“現場”で体感することでしか味わえない感動や興奮は、何物にも代え難いもの。そもそも、熱狂とは、どのようなものか。歌人、小説家の加藤千恵さんとNetflixで『ボーイフレンド』や『ラヴ上等』などを手掛ける太田大さんに伺いました。Q. 熱狂とは、どのようなものですか？形には残らなくても、記憶に残り続けるもの熱狂を生むコンテンツが広がりを見せる今、そもそも人はなぜ熱狂を