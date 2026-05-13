タフ&ニートで知られる1982年式SJ30型初のスズキ公式ジムニー・ファンイベントとして3月28日に開催された、『ジムニー・デイ・イン湖西市』。鈴木俊宏社長も来場し、会場となったボートレース浜名湖対岸駐車場に約1000台、約2000人が集まった。【画像】約1000台の『スズキ・ジムニー』から厳選？ジムニー・デイで出会った個性派たち！全51枚参加車は4代目となる現行型が大半を占めたが、往年のモデルで参加したベテランも