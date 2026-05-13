宮城・仙台市の交差点で直進車と右折車が衝突する事故が起きた。警察によると、当時は双方の車線で青信号だったという。現場では1台が横転し、運転していた女性が搬送された。青信号の交差点で衝突宮城・仙台市で11日に撮影されたのは、鳴り響くサイレンだ。道路の真ん中で横転した車、そしてボンネットがめくれた車が止まっている。事故が起きたのは、11日午前10時45分頃だ。交差点で直進していた車と右折してきた対向車が衝突し