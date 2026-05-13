トランプ大統領との首脳会談に臨む習近平国家主席の思惑について北京の垣田支局長に伝えてもらいます。垣田支局長：ここ北京は、トランプ大統領の13日夜の到着を控え、街中に警察車両がいつもより多く配置され、警備体制が強化されています。14日行われる注目の首脳会談ですが、習主席が重視するのは台湾問題です。アメリカによる史上最大規模の台湾への武器売却は、現在トランプ大統領の承認待ちと言われています。これに対し、中