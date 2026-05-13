◇ア・リーグホワイトソックス6−5ロイヤルズ（2026年5月12日シカゴ）ホワイトソックスは12日（日本時間13日）、ロイヤルズに逆転勝ちし3連勝を手にした。5−5の8回に代打のデレク・ヒル外野手（30）が決勝の左越えソロを放った。3連勝で20勝21敗の借金1。勝率5割が目前となった。初回に2失点する劣勢から、5回に一挙5得点。それでも同点とされるが、終盤に差し切ってシビれる展開を制した。チームは過去3年間100敗以