トランプ大統領が訪問する中国・北京では、すでに厳重な警備態勢が敷かれています。北京から中継です。13日朝の中国共産党系の新聞は、「米中の会談に世界が注目している」とした上で、「トランプ大統領の訪中を歓迎する」と論評し、9年ぶりの訪中を前に、歓迎ムードを前面に出しています。トランプ大統領は、日本時間の13日夜、北京の空港に到着し、14日と15日、習近平国家主席との首脳会談に臨みます。トランプ大統領が宿泊する