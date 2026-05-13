アメリカのトランプ大統領は日本時間の13日未明、中国に向けて出発しました。中国では習近平国家主席と会談し、台湾などをめぐり協議する見通しです。トランプ大統領は日本時間13日未明、ワシントン郊外のアンドルーズ空軍基地で大統領専用機・エアフォースワンに乗り込み、中国に向けて出発しました。日本時間の13日夜、中国の首都・北京に到着し、14日、習近平国家主席と首脳会談を行う予定です。トランプ大統領「良いことが起こ