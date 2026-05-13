俳優・タレントの榊原郁恵（67）が12日、自身のインスタグラムを更新。家族に誕生日を祝ってもらったことを明かし、食事会での記念ショットを披露した。俳優の長男・渡辺裕太（37）と次男・渡辺拓弥（30）、義娘（拓弥の妻）が並んでいるほか、テーブルには亡き夫・渡辺徹さん（享年61）の写真が飾られており、心温まる“家族5ショット”となっている。【写真】「拓弥の可愛いお嫁ちゃんも加わって」息子たち＆義娘との家族ショ