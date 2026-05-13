アメリカのトランプ大統領が今夜、中国・北京に到着し、あす、習近平国家主席との首脳会談に臨みます。北京市内では、すでに厳重な警備態勢が敷かれています。記者「北京市内の通りでは、歩道に柵が設置されています。セキュリティテストでしょうか。何かパソコンを使って作業をしています」トランプ氏は今夜、中国・北京の空港に到着する予定で、宿泊先周辺にはフェンスやセキュリティゲートが設置されるなど、厳重な警備態勢が敷