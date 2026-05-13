東京証券取引所13日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸し、前日終値からの上げ幅は一時300円を超えた。好決算を発表した銘柄を中心に買い注文が優勢になった。朝方は半導体関連株を中心に売られ、400円超下落するなど、値動きが荒い展開となった。午前終値は前日終値比187円63銭高の6万2930円20銭。東証株価指数（TOPIX）は39.24ポイント高の3912.14。朝方は前日の米ハイテク株安を引き継いで、関連株が値下