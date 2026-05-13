12日夜、福岡市で車2台が衝突する事故があり6人が病院に搬送され、軽自動車に乗っていた20歳の女子大学生が死亡しました。警察によりますと、12日午後9時前福岡市南区の交差点で、右折しようとした普通乗用車と対向車線を直進してきた軽自動車が衝突する事故がありました。この事故で、普通乗用車に乗っていた子ども2人を含む4人と軽自動車に乗っていた大学生2人の合わせて6人が病院に搬送されました。このうち、軽自動車に乗って