福島県郡山市の磐越道で21人が死傷したバス事故から、きょうで1週間です。逮捕された運転手の男は去年3月以降、バスをほとんど運転していなかったことがわかりました。この事故は今月6日、郡山市の磐越道で高校生を乗せたマイクロバスが衝突し、1人が死亡、20人がけがをしたものです。逮捕された若山哲夫容疑者（68）は、去年3月までの3年間、新潟県胎内市で臨時職員としてマイクロバスでの送迎などをおこなっていました。しかし、