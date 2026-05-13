テレビ番組などで「石原さとみ似」と注目を浴びるインフルエンサーの新山桃子（27）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。淡いブルーのドレスショットを投稿した。レディースファッションブランド「Acka．」（エーシーケーエー）のノンショルダーワンピースドレスを着用。ソファに座って、頬づえをついたり、笑顔を見せたりした大人な雰囲気を披露した。また、別の投稿ではロングヘアをかき上げてポーズをとる動画もアップし