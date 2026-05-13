履き心地の軽さや通気性の良さで多くの人に愛されているクロックス。素材の特性か使用頻度のせいか、底の擦り減りに悩む人も多いようだが、今SNS上ではそんな履き込んだクロックスを半田ごてで再生させたという報告が大きな注目を集めている。【写真】しっかりロゴもはいっています！「クロックスの足の裏の溝がなくなってきたので半田ごてで彫った」とその模様を紹介したのはイラストレーターで漫画家のichikaさん（@ichika_nikom