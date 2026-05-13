北京の出入境者数は、一連の移民管理利便化政策の実施に伴い、増加し続けています。北京国境検査本部によると、年初から5月12日午前11時30分の時点で、北京の出入境者数は前年同期比12％増の延べ800万人を突破し、昨年より半月早く800万人の大台に達したとのことです。北京通関地の外国人出入境者数は、5月11日時点で前年同期比33．6％増の延べ255万人を超え、出入境者総数の32％を占めました。うちビザ免除や臨時入国許可政策を利