ダンボールで作られたエレキギターがSNS上で大きな注目を集めている。「これがダンボールギターのサウンドだ！」とその演奏動画を紹介したのはうんち踏ん張りザウルスさん（@unchan13245）。【動画】ブルースによく合う無骨なサウンド！タカラ焼酎ハイボールのダンボールで作られたギターで、ブルースのリフを刻むうんち踏ん張りザウルスさん。見た目は何とも言えないが廃材で作られたとは思えない骨太のサウンドで、これはこれで