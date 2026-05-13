企業の社外取締役や顧問に名を連ねる元財務官僚。その報酬はなぜ突出して高いのか。ガバナンス強化の名目で導入された制度の裏側では、見えにくい資金の流れと利害関係が積み上がっている。元内閣官房参与で経済学者・郄橋洋一氏は著書『60歳からの知っておくべき財政学』の中で、表向きの報道では決して語られない「天下り」の最新手口に触れている。今回は本書から一部抜粋し、ガバナンス強化の象徴である「社外取締役」が