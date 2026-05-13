2026年5月12日、韓国・ニュース1などは「日本を代表する菓子メーカーのカルビーが、カラーインクの調達が不安定になったとして、一部製品のパッケージを白黒印刷に変更することを決めたことについて、韓国の消費者の関心が高まっている」と伝えた。カルビーは12日、ポテトチップスなど主要14商品のパッケージについて、25日から白黒2色を中心としたデザインへ順次切り替えると発表した。業界では、中東情勢の緊迫化やホルムズ海峡