「履歴書」には資格や免許、特技などを記述する欄があるが、先日、「履歴書に書くことがなさ過ぎる」という投稿がX（旧Twitter）で話題になった。【写真】履歴書に書いたら「殺し屋なん？」と聞かれた免許資格とはそれに対して、ツイン（カム）ターボ（@cyclist2inTurbo）さんの投稿が大きな注目を集めた。「キミ、殺し屋……？」「ホームセンターでバイトしようと思って履歴書出したんですよ。とりあえず書いておこうと思って毒物